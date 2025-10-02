Escoteiros asseguram nova Loja de Juventude da Nazaré

Foi esta quinta-feira inaugurada a nova Loja de Juventude da Nazaré foi inaugurada esta quinta-feira, num espaço situado na Rua do Brasil.

Entre os vários serviços disponibilizados incluem-se o acesso gratuito à internet, computadores, apoio ao estudo, informação sobre mobilidade, voluntariado, formação e ainda um ponto de encontro e de convívio. O espaço resulta de um protocolo celebrado entre a Direcção Regional de Juventude e a Associação dos Escoteiros de Portugal – Região da Madeira, que ficará responsável pela nova loja.

Paula Margarido, que marcou presença na cerimónia, destacou que este espaço "vale por mais do que um novo serviço: é a reafirmação de um compromisso, aproximar-nos dos jovens, escutá-los e dar-lhes condições para serem parte activa da nossa comunidade". A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que estava acompanhada do director regional de Juventude, André Alves, sublinhou ainda que os Escoteiros são "um parceiro de enorme relevância, com décadas dedicadas à educação não formal, à cidadania activa e à formação de carácter das novas gerações”.

A Loja da Nazaré integra o programa 'Juventude Activa', através do qual seis jovens serão responsáveis pela dinamização de actividades para outros jovens. "Teremos jovens a dinamizar actividades para outros jovens. Esta lógica de envolvimento directo cria proximidade, gera empatia e garante que as Lojas de Juventude sejam espaços pensados por e para quem delas usufrui", reforçou a governante.

O investimento agora feito contou com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da Transição Digital da Administração Pública da RAM, permitindo modernizar serviços e reduzir desigualdades no acesso à tecnologia.

As Lojas de Juventude da Região Autónoma da Madeira já contam com espaços no Funchal, Camacha, Machico e Ribeira Brava, que em 2022 e 2023 ultrapassaram os 10 mil utilizadores anuais e registaram, só no primeiro semestre de 2025, quase seis mil utentes.