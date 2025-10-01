Funchal com nova Loja de Juventude

A cidade do Funchal conta com um novo espaço dedicado à juventude. Trata-se da Loja de Juventude da Nazaré, que será inaugurada esta quinta-feira, 2 de Outubro, pelas 18 horas, na sede da Associação de Escoteiros de Portugal, localizada na Rua do Brasil, n.º 58, no Bairro da Nazaré, com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

A abertura da nova loja resulta de um protocolo entre a Direcção Regional de Juventude e a Associação dos Escoteiros de Portugal – Região da Madeira. O espaço pretende disponibilizar aos jovens um ponto de acesso à informação juvenil a nível regional, nacional e internacional, num ambiente que promove a interação e a partilha.

As Lojas de Juventude da Região Autónoma da Madeira integram-se numa rede sob tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito da transição digital da administração pública.

Os espaços oferecem acesso gratuito à internet e estão vocacionados para a leitura, estudo e utilização de tecnologias de informação. Ao mesmo tempo, pretendem fomentar o envolvimento dos jovens em atividades educativas, sociais e de lazer, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e participação cívica.

Com esta nova inauguração, a rede regional passa a contar com lojas em funcionamento localizadas no Funchal, na Camacha, em Machico e na Ribeira Brava.