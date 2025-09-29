Tabagismo e consumo de álcool ‘inimigos’ do coração

O cardiologista Bruno Silva alertou, hoje, para a importância de se evitar o tabagismo e o consumo de álcool, a bem do nosso coração. O médico aponta que sejam realizados, em média, cerca de 10 transplantes de coração, por ano, em doentes da Madeira.

O evento ‘Cuidar do Coração é cuidar da Vida’, está a decorrer no espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira. É uma iniciativa que se insere nas celebrações do Dia Mundial do Coração.

Por seu lado, Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, frisou a necessidade de se começar ‘em casa’ na promoção para a saúde. Por isso, agradeceu a presença dos funcionários da ALRAM nesta iniciativa. Rubina Leal apontou ainda que a prevenção “sai mais barata” do que tratar da doença.

"Quanto mais falarmos dos assuntos, mais competência temos para os ultrapassar", disse na sessão de abertura deste evento sobre o coração.