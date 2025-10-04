Moradores do Lombo da Quinta "venceram com o apoio e a força da CDU"

Ricardo Lume deslocou-se, hoje, ao Lombo da Quinta, em São Gonçalo, para destacar uma conquista dos moradores, que contou com o apoio da CDU. Em causa está o alargamento da vereda, garantindo um acesso seguro e condições para o desenvolvimento social da sua comunidade.

Para o candidato à Câmara Municipal do Funchal, este é um exemplo da importância da mobilização popular e da luta organizada. Na ocasião, Ricardo Lume fez questão de apontar que esta era uma promessa feita tanto pelo PSD/CDS, como pelo PS, mas que continuava "na gaveta".

“Durante mais de 30 anos, os moradores do Lombo da Quinta foram enganados e ouviram apenas nãos. Mas, com resistência e persistência, nunca desistiram. Foram centenas de reuniões, dezenas de abaixo-assinados, inúmeras iniciativas de denúncia e propostas da CDU em todos os Orçamentos e Planos da Câmara. Hoje podemos dizer: vale a pena lutar! A obra foi concluída em 2024 e a população venceu", indica o cabeça-de-lista.

Ricardo Lume considera, por isso, que este é "um incentivo para tantas outras localidades que continuam esquecidas e excluídas dos processos de investimento público". "A CDU cumpre sempre os compromissos que assume com as populações. Enquanto a estrada não estiver no terreno, não desistiremos – e agora, a estrada é uma realidade", aponta.

Nesse sentido, o candidato apelou ao voto, indicando que, só com mais eleitos nas eleições de 12 de Outubro, "será possível dar mais força e voz às populações".

"Trabalho, honestidade e competência não são apenas palavras de ordem para a CDU são prática concreta", indica, acrescentando que "palavra, dignidade e confiança são valores reconhecidos em cada rosto de quem faz parte da CDU".