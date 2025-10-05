CDU congratula-se com construção de bolsa de estacionamento no Curral Velho

A candidatura da CDU subiu hoje às zonas altas do concelho do Funchal para congratular-se e chamar a si o mérito da construção de uma nova bolsa de estacionamento no Curral Velho, na freguesia de Santo António, considerada uma antiga reivindicação da população.

"A CDU esteve esta manhã junto da população das zonas altas de Santo António, no Funchal, para reafirmar uma certeza: quando o povo luta e quando a CDU está presente, os direitos conquistam-se!", regozijou-se Ricardo Lume.

O candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal sublinhou que as populações das zonas altas “há décadas enfrentam enormes dificuldades e um abandono sistemático por parte dos executivos municipais do PSD/CDS e também do PS, que sempre se fizeram de surdos perante as justas reivindicações do povo", referiu em comunicado de imprensa

Por isso, os comunistas chamam a si e à população o mérito desta obra. "A construção da nova bolsa de estacionamento no Curral Velho não é um favor da Câmara, é uma vitória das populações!", atirou, Ricardo Lume, lembrando que essa infra-estrutura "foi conquistada com abaixo-assinados, pressão constante e com propostas concretas apresentadas pela CDU em todos os orçamentos municipais".

“Valeu a pena lutar! E vale sempre a pena lutar", transmitiu o candidato da CDU, que considera este um exemplo de que como a CDU "transforma reivindicações em conquistas" e "dá voz a quem é esquecido e excluído"