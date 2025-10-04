Colisão frontal em Miranda do Corvo provoca morte a motociclista de 56 anos
Um motociclista de 56 anos morreu, na madrugada de hoje, numa colisão frontal com uma viatura ligeira, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.
Segundo o comandante Fernando Jorge, o acidente ocorreu cerca das 03:00, na estrada municipal que liga a vila à localidade de Moinhos, numa curva a escassas centenas de metros do quartel dos bombeiros.
Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, que prestaram imediatamente apoio à vítima, mas o óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).