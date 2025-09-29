O turismo no Porto Santo está bem agora e no futuro também

Comemorou-se na passada sexta-feira, dia 27 de Setembro, o Dia Mundial do Turismo, um sector que o Porto Santo também depende para galvanizar a sua economia.

Nos últimos anos a ilha dourada tem tido números muito bons no sector do turismo, e os agentes de viagens, hotéis, restauração e até taxistas estão satisfeitos com os bons números na entrada de turistas.

Jordão Alves agentes de viagens da DUNSAS, disse ao DIÁRIO, que “nota-se claramente um desenvolvimento nesta área na ilha do Porto Santo, já a sazonalidade é mais baixa, já não é tão acentuados como alguns anos atrás, já eventos para alongar o período da entrada de turismo na ilha”.

Para o futuro o agente de viagens disse que “é preciso ter cuidado para não entrarmos num turismo de massas, mas sim turismo de qualidade”, disse.

Bernardo Caldeira, que trabalha na sociedade de desenvolvimento do Porto Santo, no sector ligado ao campo de golfe, que recebe muitos turistas durante todo ano, é de opinião que o turismo “continua a crescer, e isso é tão verdade que estamos no final de Setembro e continuamos com muitos voos nacionais internacionais”.

Para o futuro, Bernardo Caldeira adiantou que espera “o nosso turismo será sempre com qualidade e nunca massificado, e espero que sazonalidade venha sempre descer, este ano teremos voos até ao inicio de novembro e espero ˜que no futuro tenhamos nove meses turismo efetivo”.

Alberto Melim que também detém uma agência no ramo do turismo, disse ao DIÁRIO, que no Porto Santo o sector "está um pouco melhor, e graças a Deus com estes charters que apostaram tem sido muito bom, os voos da Dinamarca tem dinamizado muito o golfe, mas também outros setores, como as agencias de viagens, hotéis, restaurantes e táxis, o que reflete que época baixa já não é tão acentuados”.

Quanto ao futuro Alberto Melim disse “desejo mais charters, mais transportes, porque a ilha sem transportes não tem turistas, e é preciso que os hotéis não fechem no época mais baixa”.

O Porto Santo está a entrar nos meses menos movimentados, mas ainda este ano vai ter o europeu de Andebol , vai ter o mundial de fotografia subaquática e vai ter o rali do Porto Santo, três grandes eventos que vão muitos turistas a ilha dourada.