Porto Santo Line abre viagens extraordinárias em Novembro

A Porto Santo Line abriu viagens extraordinárias para os dias 6 e 9 de Novembro de forma a apresentar "alternativas aos passageiros para visitarem o Porto Santo", revela em nota emitida a transportadora marítima.

As viagens de 6 e 9 de Novembro a bordo do navio Lobo Marinho terão lugar às 8 e às 16 horas (extra)para o trajecto Funchal - Porto Santo e às 12 (extra) e 20 horas para o trajecto inverso (Porto Santo - Funchal).

Para mais informações, os interessados devem contactar o número (+351) 291 210 300, enviar uma mensagem para whatsApp (+351) 962 025 500 ou enviar um e-mail para [email protected], de segunda-feira a domingo, das 9 às 19 horas.