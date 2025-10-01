Detido em flagrante por tráfico de droga em Câmara de Lobos

A Polícia de Segurança Pública deteve, em flagrante delito, um homem de 56 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu no concelho de Câmara de Lobos, onde reside o suspeito, na sequência de uma investigação criminal que decorreu durante cerca de oito meses.

“Com os indícios suficientemente consolidados, foi solicitada a emissão de mandados de busca domiciliária ao Ministério Público e executado o mandado na manhã de ontem. Na operação o suspeito foi interceptado na posse de 40 doses de Heroína, 97 doses de “Gorbymix” e 117 doses de “Bloom”, informou a PSP em comunicado

A polícia apreendeu ainda 1.010 euros por suspeitas de proveniência ilícita e ainda três balanças de precisão, usadas para a feitura das doses individuais que são vendidas aos consumidores.

Por determinação da Autoridade Judiciária o detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca do Funchal no dia de hoje, para primeiro interrogatório, tendo sido constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

“Recorde-se que no espaço de uma semana, a Divisão da PSP Câmara de Lobos retirou do mercado mais de 750 doses individuais de estupefacientes e substâncias psicoactivas, reforçando o compromisso da PSP na luta contra o narcotráfico”, lembrou.

A PSP alerta uma vez mais a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais.