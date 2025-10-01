"Acabar com o POSEI será desastroso em Câmara de Lobos", diz CDU

A CDU realizou no Sítio da Caldeira, no concelho de Câmara de Lobos uma iniciativa da campanha eleitoral onde o cabeça-de-lista desta candidatura, Marco Fernandes, afirmou que "acabar com os apoios europeus do POSEI será especialmente desastroso para o concelho de Câmara de Lobos".

"Lugares como a Caldeira têm uma grande capacidade produtiva na agricultura. Sem os apoios da União Europeia, através do POSEI, quer na agricultura, quer no sector das pescas, haverá um agravamento das dificuldades para os pequenos produtores e para a agricultura familiar", referiu.

Nesse sentido, o candidato defendeu que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos "tem a obrigação" de agir junto da União Europeia, em conjunto com os governos da Região e do País, "no sentido de garantir a continuidade do POSEI ou, em alternativa, garantindo um programa que assegure os indispensáveis apoios ao desenvolvimento local nas regiões ultra periféricas".

"Sem programas como o POSEI produzir nestas regiões será ainda mais difícil, mais desigual e mais desvantajoso. Sem os apoios de programas como o POSEI será ainda mais complicado produzir num concelho como Câmara de Lobos", finalizou.