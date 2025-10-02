"Zona alta de Câmara de Lobos tem sido abandonada pelos governantes", acusa CDU

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Câmara de Lobos realizou, hoje, uma iniciativa política nas Fontainhas, onde o cabeça-de-lista, Marco Fernandes, denunciou o que considera ser "um crime contra o interesse público" e "a irresponsabilidade dos governantes".

Durante a visita às Fontainhas e ao Ribeiro do Escrivão, na freguesia da Quinta Grande, Marco Fernandes destacou o estado de abandono do edifício da escola pública das Fontainhas, classificando a situação como "um escandaloso crime contra o interesse público".

A destruição da escola nas Fontainhas revela como toda esta zona alta do concelho de Câmara de Lobos tem sido abandonada pelos governantes. A Câmara Municipal nada tem feito para travar a desertificação do mundo rural e as políticas de injustiça só estão a provocar o isolamento das poucas pessoas idosas que ficam no interior rural Marco Fernandes, candidato da CDU à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Para a CDU, "é necessário dirigir o investimento público para programas de combate ao envelhecimento e desertificação do interior rural".