CDS quer recuperação da baía e requalificação do varadouro de Câmara de Lobos

A candidatura do CDS-PP aos órgãos autárquicos de Câmara de Lobos "defende a requalificação e valorização da baía e do varadouro" da cidade pesqueira.



O CDS diz que "a baía icónica e histórica de Câmara de Lobos, tem uma beleza única e tem grandes potencialidades para apoiar a pesca, desenvolver as atividades marítimo-turísticas, estimular os desportos de mar e valorizar o centro da sede do concelho", defende.

Para isso, os centristas defendem "a passagem da tutela de todo o varadouro para a Câmara" Municipal que, "em articulação com o Governo Regional, deve requalificar a zona, criando estacionamentos e pontos de apoio a todas as actividades do mar, em particular dos pescadores".

Mais, "na orla marítima" defendem "a urgência em recuperar os acessos do Largo da Autonomia à Praia do Vigário, uma zona degradada e sem condições de segurança".

Por fim, o CDS defende "a criação de um Museu do Pescador, de uma 'Rota da Pesca' e a criação de um acesso por elevador ao Ilhéu", pois esta é "uma zona que pode e deve ser potenciada em termos turísticos".

