Obra das acessibilidades do Palácio de São Lourenço adjudicada à Tecnaco por 145 mil euros

A consignação da obra ‘Acessibilidades do Palácio de São Lourenço (Zona afecta ao Gabinete do Representante da República na Região Autónoma da Madeira) – Funchal’ foi feita à Tecnaco pelo valor de 145 mil euros. O acto de consignação decorreu hoje, no Gabinete do Representante da República.

Uma nota do Gabinete de Ireneu Barreto explica que “esta empreitada integra os trabalhos de reabilitação na área civil do Palácio de São Lourenço previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a Cultura, coordenado pelo Património Cultural, IP. Estando já concluída a consolidação definitiva da cúpula da guarita do baluarte norte, prosseguem os trabalhos de recuperação da estrutura de madeira das coberturas e dos tetos dos salões do andar nobre e área residencial privada, bem como a reparação ou substituição de todas as caixilharias exteriores. A conclusão destas empreitadas está prevista para meados de 2026.”