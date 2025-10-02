Governo aprova obras em infra-estruturas do Exército na Madeira

No mais recente Conselho de Governo foi aprovada, esta quinta-feira, a realização de obras de requalificação em infra-estruturas militares, com o objcetivo de reforçar a colaboração institucional com o Exército Português.

De acordo com a nota do executivo madeirense, as intervenções serão executadas pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, através da Direcção Regional de Estradas, que realizará, por administração directa, "obras de reparação da pavimentação nas zonas de circulação e estacionamento de duas infra-estruturas militares, nomeadamente o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), numa área total de 17.988 metros quadrados, e a unidade militar de apoio ao Quartel-General da Zona Militar da Madeira – QGZMM (antigo GAG2), com uma área de 11.250 metros quadrados".

Outras deliberações do Conselho de Governo:

Aprovar o Plano de Prevenção de Riscos do Governo Regional, abreviadamente designado por PPR-GR.

- Autorizar a venda, por ajuste direto, de um prédio rústico em Santa Cruz, com uma área total no solo de quinhentos e quarenta e cinco metros quadrados, pelo montante de 82.500,00€ (oitenta e dois mil e quinhentos euros).

- Mandatar o licenciado David João Rodrigues Gomes, Diretor Regional de Desporto, para, em representação da Região Autónoma da Madeira, participar na reunião da Assembleia-Geral do Marítimo da Madeira – Futebol - SAD, que terá lugar no dia 16 de outubro de 2025, pelas 18:00 horas, no Estádio do Marítimo, sito à Rua dos Barreiros, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal e autoriza a votar, seja em primeira ou segunda convocatória, nos termos e condições que tiver por convenientes, sobre os assuntos constantes da ordem de trabalhos ou qualquer outro que seja submetido a deliberação;