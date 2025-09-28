Cinco alunos da Escola Horácio Bento de Gouveia participam em projecto em Espanha

Uma comitiva de cinco alunos e dois docentes da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia vai participar no projecto ERASMUS+ “The New Values of Democracy in Today’s Europe”, que decorrerá entre segunda-feira e sábado em Carlet, na província de Valência, Espanha. Este projecto é desenvolvido pelo Clube Europeu é a primeira mobilidade do ano lectivo 2025-2026.

Uma nota de imprensa divulgada pela escola refere que, durante esta etapa, serão promovidos momentos de reflexão, debate, workshops e partilha de conhecimentos sobre temas como democracia, tolerância, inclusão, multiculturalidade e interculturalidade, tendo como fio condutor o papel da mulher na sociedade europeia.

O programa inclui sessões dedicadas à apresentação de duas mulheres com destaque histórico ou social em cada um dos países participantes; workshops sobre Flamenco e Socorrats (técnica artesanal de pintura em azulejos de cerâmica); e ainda a oportunidade de assistir à confecção da tradicional Paella e saboreá-la.

Nas actividades culturais, os participantes realizarão saídas de campo com enfoque ecológico, incluindo uma visita a uma cooperativa agrícola. Estão também previstas visitas a pontos emblemáticos da região, como o Oceanogràfic — o maior aquário da Europa — e o Museu das Ciências.

Esta será a última mobilidade do projecto, que contou com a participação de parceiros da Croácia, Espanha, Grécia, Polónia, Portugal e Roménia.