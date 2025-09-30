Universidade Sénior da Ribeira Brava inicia ano lectivo com 140 alunos, 12 professores e 18 disciplinas

A Universidade Sénior da Ribeira Brava (USRB) arrancou esta terça-feira, 30 de Setembro, o seu novo ano lectivo com 140 alunos inscritos, 12 professores e 18 disciplinas.

Durante a sessão de abertura, que decorreu nos jardins da Câmara Municipal, o vice-presidente da autarquia, Jorge Santos, destacou o crescimento do projecto, criado em 2018, para promover o envelhecimento activo e saudável da população com mais de 50 anos.

Na ocasião, Jorge Santos partilhou não ter dúvida de que as universidades seniores “promovem a partilha, o convívio e evitam a solidão, o isolamento e muitas vezes as doenças”, sendo um excelente antídoto para uma vida mais feliz.

Segundo o autarca, o sucesso do projecto deve-se principalmente aos alunos que são "os grandes protagonistas", mas também aos professores, que trabalham "com empenho e dedicação", assim como às parcerias, tendo agradecido o trabalho da Secretaria Regional da Educação no destacamento dos docentes.

Jorge Santos defendeu a continuidade da USRB, considerando que a instituição "tem margem para crescer", recordando que o projecto é também “partilha de vida, entreajuda, convívio, aprendizagem e impulsionador de uma participação cívica na sociedade”.

A sessão de abertura contou ainda com a presença de Nadina Mota, da Direcção de Serviços de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, que felicitou a autarquia e a escola Padre Manuel Álvares pelo trabalho de parceria e recordou que as autarquias "desenvolvem um trabalho para as pessoas que, neste caso concreto, têm direito a um envelhecimento ativo e saudável”.