São Vicente recruta 14 a um mês das eleições A abertura dos concursos para a contratação de técnicos superiores e assistentes operacionais foi autorizado a 3 de Setembro pelo presidente José António Garcês, que está em final de mandato. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 2 de Outubro.

O destaque fotográfico diz respeito a Reforço de horas suplementares para estivadores Tecto anual de trabalho no sector portuário vai subir das 500 para as 850 horas.

Outros destaques:

Turismo garante 27% dos empregos na Madeira

RG3 vai ter pista de atletismo certificada Projecto assenta na abertura da unidade militar à comunidade e conta com o apoio do Governo Regional. Batalhão madeirense integra a Força de Reacção Rápida da União Europeia.

E, por fim, Sinais das 'Regionais' baralham previsões

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.