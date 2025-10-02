IL propõe transformar escolas devolutas de Câmara de Lobos

A Iniciativa Liberal critica o facto de existirem vários edifícios escolares que se encontram "ao abandono" no concelho de Câmara de Lobos e aponta algumas das finalidades que os mesmos poderiam ter. Para a candidatura à Câmara Municipal, este retrato deveria ser "o ponto de partida para criar novas oportunidades".

"Em vez de edifícios ao abandono, podemos ter espaços úteis e vivos, ao serviço das pessoas", indica Humberto Faria. O candidato aponta como exemplos: "a Escola do Curral das Ferreiras fechou, a da Vargem também; a das Romeiras recebeu obras profundas, incluindo dois elevadores, e encerrou poucos anos depois, a de Garachico funcionou pouco mais de uma década, aberta sobretudo para cumprir requisitos de um programa comunitário; e a do Jardim da Serra tem apenas uso esporádico e isto não é aceitável".

Por isso, os liberais defendem que esses espaços sejam convertidos em habitação acessível; áreas de formação profissional, abertas a jovens e empreendedores; centros comunitários e culturais, que sirvam os mais experientes, associações e famílias; incubadoras de empresas e inovação, capazes de gerar emprego local; polos de saúde e bem-estar, em articulação com entidades competentes.

Segundo Humberto Faria, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, “não podemos aceitar que o investimento feito fique fechado a sete chaves". "Cada escola devoluta pode transformar-se num espaço vivo, criador de oportunidades e de comunidade. O que hoje é abandono pode ser amanhã futuro para Câmara de Lobos", termina o cabeça-de-lista.

