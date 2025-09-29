'Mais Santa Cruz' quer transformar antiga escola da Fazenda “num lar de acolhimento"

A coligação PSD/CDS-PP propõe-se desenvolver todos os esforços para revitalizar a antiga escola da Fazenda, em Gaula.

Em nota à imprensa, Saturnino Sousa, candidato à presidência da câmara de Santa Cruz, quer transformar o antigo estabelecimento de ensino “num lar de acolhimento para acudir às famílias que precisem de alojamento em situações de emergência”.

A coligação 'Mais Santa Cruz' reforça o empenho, em caso de vitória, na realização das obras em todo o recinto, de modo a dar “todas as condições para o acolhimento das famílias, por um espaço de tempo curto.”

Saturnino Sousa pretende, com este projecto, dar “uma resposta digna e adequada às pessoas que precisem de ajuda imediata, em situações de urgentes”.

A coligação 'Mais Santa Cruz' tem na forja um projecto de intervenção social alargado que contempla, além das áreas da habitação e da saúde, apoios às pessoas mais carenciadas e que necessitem de apoio imediato. A criação de um lar de acolhimento é para dar resposta às necessidades das famílias do concelho que, devido a calamidade ou por razões sociais, ficaram sem habitação.