Devolução do IRS e reforço das bolsas de estudo são apostas do PS em Câmara de Lobos

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Nilson Jardim, definiu o apoio às famílias do concelho como um dos seus grandes compromissos nestas Eleições Autárquicas.

Em nota emitida esta terça-feira, 30 de Setembro, o candidato destaca o objectivo de apoiar as famílias, quer pela via fiscal, com a devolução do IRS, quer por via do aumento das bolsas de estudo para os estudantes universitários.

Nilson Jardim pretende reduzir a margem de participação do município em sede de IRS, de modo a que seja possível devolver uma verba maior às famílias. O propósito, adianta, será devolver a totalidade do IRS ao fim dos quatro anos de mandato.

Como forma de compensar estas verbas, o candidato socialista entende que a autarquia deve encontrar outras fontes de rendimento, pelo que defende conversações com o Governo Regional no sentido de a Câmara ter uma participação nas receitas do IVA geradas pelas atividades comerciais e industriais do concelho. “Não podemos ser dos poucos municípios do país que não têm parte dessa receita do IVA. Não pode haver aqui dualidade de critérios”, afirma Nilson Jardim, advogando também que a autarquia deve ter direito a parte das receitas geradas no Cabo Girão.

O candidato socialista assume também o compromisso de aumentar em 20% as bolsas de estudo que são atribuídas aos estudantes universitários do concelho. Nilson Jardim lamenta a redução que tem ocorrido nos últimos anos e salienta que, "ao contrário de quem tem governado, que olha para esta questão como uma despesa, o PS encara-a como um investimento nas famílias e jovens”.

Outra das pretensões da candidatura do PS é a expansão da rede de bibliotecas, criando polos nas freguesias do Jardim da Serra, Quinta Grande e Curral das Freiras, para facilitar o acesso à informação e à cultura.