Britannia com mais de cinco mil a bordo em pernoita no Funchal
O Porto do Funchal recebeu esta terça-feira, 7 de Outubro, o navio de cruzeiros Britannia, com mais de cinco mil pessoas a bordo, 3.691 das quais passageiros e 1.364 tripulantes.
O navio da P&O chegou proveniente de Southampton, no Reino Unido, para fazer uma escala até amanhã, dia em que prossegue viagem, pelas 15 horas, em direcção ao porto canário de Santa Cruz de La Palma.
Agenciado pela Blatas, o Britannia está a realizar um cruzeiro pelo corredor Atlântico desde 3 de Outubro, quando largou do porto de Southampton, seguindo viagem pela Madeira, Canárias (Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife e Arrecife), Espanha continental (Cadiz e La Corunha) antes de regressar a Southampton, a 17 de Outubro.
Já com 10 anos de serviço, o navio é um produto dos estaleiros italianos de Fincantieri, custando à época perto de 700 milhões de euros. Foi desenhado para receber até 4.406 passageiros e 1.350 tripulantes. Nesta viagem, é comandado pelo britânico Patrick Sean Maguire.
Esta quarta-feira, 8 de Outubro, o Porto do Funchal recebe o Costa Fortuna, também agenciado pela Blatas, que tem chegada prevista para as 9 horas da manhã, com 2.767 passageiros e 941 tripulantes