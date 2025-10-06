Mais de 1.400 pessoas pernoitaram no Funchal a bordo do 'Spirit of Discovery'
O 'Spirit of Discovery' chegou ao Funchal, ontem à tarde, tendo pernoitado na Região com 950 passageiros e 505 tripulantes a bordo. Comandado pelo croata Franko Papic, o navio está a realizar um cruzeiro de 14 noites pelo Atlântico.
De acordo com a APRAM, a viagem começou no passado dia 1 de Outubro, em Portsmouth, no Reino Unido, fazendo escala depois na Corunha (Espanha) antes de acostar no Funchal. Prossegue viagem esta segunda-feira, pelas 17 horas, rumo a Santa Cruz de la Palma (ilhas Canárias). Visita depois Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Lanzarote) e Lisboa, antes de terminar o cruzeiro novamente em Portsmouth, a 15 de Outubro.
Propriedade da Saga Cruises, o Discovery é o navio-irmão do 'Spirit of Adverture'. Foi construído em 2019, nos estaleiros alemães de Meyer Werft, e remodelado já este ano. É um navio da classe de expedição com o casco preparado para enfrentar as condições adversas e o gelo das regiões polares, que foi projectado para receber até 999 passageiros e 530 tripulantes. Custou 310 milhões de euros.