Cinco especialistas vão entrar para o Serviço de Cardiologia do SESARAM

O director do Serviço de Cardiologista do SESARAM e presidente da 3.° Congresso de Cardiologia da Madeira, António Drumond de Freitas, avançou que serão contratados cinco novos especialistas para o Serviço de Cardiologia. “São cinco especialistas que provavelmente chegarão aqui à Região e que permitirão a cardiologia regional avançar como tem avançado ao longo dos anos.”

Já o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deu conta, aos jornalistas à margem do congresso, que a contratação seria faseada. “Actualmente temos 11 cardiologistas no serviço. Obviamente vamos ter de abrir concurso para reforçar esta especialidade, mas o que é importante dizer é que este serviço funciona de forma excepcional”.

“Temos de fazer isto de forma progressiva. Não basta abrir concurso, é preciso termos especialistas, continuar a ter os incentivos para fixar os médicos no Serviço Regional de Saúde”, disse o governante, dando conta que o número “é sempre insuficiente”, mas que o serviço tem “funcionado muito bem”.