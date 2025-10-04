Mais de 4 mil pessoas chegaram ao Funchal a bordo do 'Celebrity Apex'
O 'Celebrity Apex' chegou, hoje, ao porto do Funchal, inaugurando as escalas de navio previstas para este mês de Outubro. O navio trouxe a bordo 2.863 passageiros e 1.318 tripulantes, numa viagem de 11 dias que começou a 27 de Setembro em Southampton, no Reino Unido e termina no mesmo porto, a 8 de Outubro.
De acordo com a APRAM, é comandado pelo britânico Panagiotis Skylogiannis e chegou ao Funchal pelas 7 horas, proveniente de Santa Cruz de Tenerife. Prossegue viagem às 16 horas, rumo ao porto espanhol de Vigo. Desde que zarpou de Southampton, já visitou Leixões, Lisboa, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife e agora o Funchal. Vigo, é o último porto antes do final da viagem.
A próxima escala de cruzeiros agendada para a Madeira, é o 'Spirit of Discovery', no dia 6 de outubro, próxima segunda-feira.