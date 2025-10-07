A Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia do Ambiente, promove pelas 17h30 desta quarta-feira, 8 de Outubro, na sede regional, uma Tarde de Engenharia dedicada à Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição - Plano de Prevenção e Gestão e Auditoria de Pré-Demolição.

A iniciativa visa sensibilizar os técnicos que se encontrem na qualidade de dono de obra ou na qualidade de responsáveis pela obra, com responsabilidade em matéria de gestão de resíduos de construção e demolição, para a gestão adequada deste fluxo específico e para o desenvolvimento e implementação de melhores práticas de engenharia.

Serão abordados casos associados às obrigações legais em matéria de gestão de resíduos, nomeadamente as diretrizes dos Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), a classificação de solos e rochas como subproduto e ainda a auditoria e Pré-Demolição.

A inscrição é gratuita, mas obrigatória e deverá ser efectuada no Portal da Ordem dos Engenheiros. A acção está limitada a 40 pessoas.