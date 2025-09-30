Há Engenharia em Tudo (o que Há)

Aceitei o desafio de escrever, numa base regular, traduzindo para linguagem comum os assuntos que versam a Engenharia e que estão sempre presentes no nosso dia-a-dia. Hoje, um artigo num registo generalista, no futuro, com temas concretos, assentes numa visão técnica, independente, abordando desafios nas várias áreas do saber em engenharia, e que se colocam à sociedade, assessorada por colegas da correspondente especialidade, e apontando, sempre que possível, caminhos, visão, reflexões, soluções.

Se pensarmos bem, a Engenharia está presente em praticamente todos os aspetos da vida moderna, moldando a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo. Dou um pequeno exemplo, validando as especialidades presentes no “arranque” de um qualquer dia, tendo por base a seguinte descrição: “Acordamos ao som do despertador no telemóvel, acendemos a luz da cabeceira, abrimos a torneira para um duche, vestimo-nos e fazemos o pequeno-almoço.” Ainda sem termos posto o pé fora de casa, e sem termos dado por isso, já várias especialidades estão presentes: Eletrotécnica (componentes eletrónicos, sistemas de comunicação, distribuição de energia elétrica); Informática (hardware e software); Civil (edifício, redes de abastecimento de água e saneamento); Mecânica (mecanismos das torneiras, aquecimento e pressurização da água); Química e Biológica e do Ambiente (tratamento da água de consumo e residual); de Materiais e de Gestão Industrial (componentes, semicondutores, desenvolvimento de tecidos, fibras, processos de fabrico); Agronómica e Alimentar (produção de alimentos, conservação, segurança e processamento dos produtos alimentares).

Se expandirmos a análise para os grandes temas da atualidade, a transformação digital, inteligência artificial, transição digital, ciber-defesa e ciber-segurança, big data, internet das coisas, áreas na esfera imediata da Engenharia Informática e Eletrotécnica, mas necessárias em todas as especialidades de Engenharia.

Todas as atividades da humanidade, sejam ação climática, energia, mobilidade, infraestruturas, habitação, economia verde, economia azul, espaço, economia, turismo, enfim, todas requerem Engenharia uma vez que esta possui uma atuação abrangente e multidisciplinar como nenhuma outra profissão.

Em Portugal existem atualmente 17 especialidades - Aeronáutica e Espacial, Agronómica, Alimentar, Ambiente, Biomédica e Bioengenharia, Civil, Eletrotécnica, Florestal, Geoespacial, Geológica e de Minas, Gestão Industrial, Informática, Química e Biológica, Naval e Oceânica, Materiais, Mecânica, e Segurança e Qualidade.

Termino afirmando que em Portugal há engenharia de qualidade, constituindo-se uma profissão de merecida e elevada confiança pública.