Governo gabonês alerta para derrame de hidrocarbonetos a afectar costa do país

Um derrame de hidrocarbonetos afeta há vários dias as costas do sul do Gabão, no mar e em terra, indicou ontem o Ministério do Ambiente, Ecologia e Clima deste país da África Central.

Os serviços do ministério receberam um alerta de poluição na semana passada e uma missão de sobrevoo permitiu detetar "a presença de uma mancha de hidrocarbonetos à deriva no mar e próxima das costas, testemunhando uma poluição confirmada", detalhou o ministério em comunicado.

Por sua vez, vestígios no solo foram também recentemente observados "numa extensão entre 70 e 100 quilómetros" entre as localidades de Mayumba e Mayonami, na província de Nyanga.

Nas redes sociais, foram partilharam vídeos das praias de Mayumba cobertas por manchas negras.

Duas manchas de hidrocarbonetos já tinham sido identificadas entre o final de agosto e o final de setembro pela Agência Gabonesa de Estudos e Observações Aeroespaciais (AGEOS), segundo a informação disponível na sua página no Facebook.

O Conselho Nacional do Mar do Gabão foi encarregado de determinar as causas e responsabilidades desta poluição, ainda desconhecidas.

O Ministério do Ambiente recomenda às populações que limitem temporariamente o uso dos recursos naturais nas zonas afetadas, nomeadamente a pesca, o banho, a recolha de produtos florestais não lenhosos e as atividades de lazer, devido aos riscos de contaminação da fauna costeira e de alteração da qualidade da água.

Estão previstas operações de recolha de resíduos e de despoluição, segundo o Ministério do Ambiente, que não especificou se já se encontram em curso.