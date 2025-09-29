Costa salienta "mensagem clara" da Moldova contra Rússia e a favor da UE nas eleições

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, salientou hoje a "mensagem clara" da Moldova contra a Rússia e a favor do "futuro europeu" nas eleições legislativas de domingo, dada a vitória do partido pró-União Europeia (UE).

"O povo da Moldova pronunciou-se e a sua mensagem é clara e inequívoca: perante a pressão e a interferência da Rússia, [o país] optou pela democracia, pela reforma e por um futuro europeu", reagiu António Costa numa mensagem na rede social X.

"A UE está ao lado da Moldova. Em cada passo do caminho", acrescentou o antigo primeiro-ministro português.

A Moldova candidatou-se à adesão à UE em março de 2022, tendo-lhe sido concedido o estatuto de país candidato em junho desse ano.

As negociações de adesão foram formalmente iniciadas em junho de 2024 e incidem agora sobre dossiês específicos.

No domingo, o partido pró-europeu Partido Ação e Verdade (PAS), da presidente Mai Sandu, venceu as eleições legislativas na Moldova.

Hoje, também através da X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, salientou: "Moldova, vocês conseguiram de novo".

"Nenhuma tentativa de semear o medo ou a divisão conseguiu quebrar a vossa determinação. Vocês deixaram clara a vossa escolha: a Europa, a democracia, a liberdade", referiu.

De acordo com a líder do executivo europeu, "a porta da UE está aberta" para a Moldova.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, observou que "o futuro da Moldova está na Europa".

"Neste passo histórico, o povo da Moldova escolheu o caminho da democracia, da esperança e das oportunidades. Escolheram a Europa", adiantou.

A chefe da diplomacia comunitária, Kaja Kallas, indicou na X que "a votação da Moldova é um claro sim a um futuro europeu".

"Apesar dos enormes esforços da Rússia para espalhar desinformação e comprar votos, nenhuma força pode deter um povo comprometido com a liberdade", concluiu Kaja Kallas.

De madrugada, após a contagem de 99,52% dos votos, os resultados oficiais indicavam que o PAS obteve mais de 50% dos votos.

Cerca de 52% dos eleitores moldavos participaram nesta votação decisiva para o futuro do seu país, que tinha de escolher entre continuar a aproximação à União Europeia ou o regresso ao seio da Rússia.

Liderando a maioria das sondagens, o PAS perdeu, no entanto, terreno desde 2021, devido, em particular, às dificuldades económicas do país, um dos mais pobres da Europa.

A votação foi ensombrada por receios de compra de votos e distúrbios, bem como por uma campanha de desinformação sem precedentes conduzida pela Rússia, segundo a União Europeia.

Moscovo tem negado qualquer forma de interferência.

Com 2,4 milhões de habitantes, a Moldova tem enfrentado várias crises desde a invasão russa à vizinha Ucrânia, em 2022, pondo em risco o Governo pró-europeu de Chisinau, que considera a adesão ao bloco europeu como crucial para se libertar da esfera de influência de Moscovo.