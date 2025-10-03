Portos da Madeira reforçam aposta no segmento 'premium'

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) participou na 67.ª Assembleia Geral da MedCruise (Associação dos Portos do Mediterrâneo), que decorreu em Sibenik, na Croácia, como uma forma de reforçar a aposta no segmento 'premium' dos cruzeiros.

Segundo explica nota à imprensa, esta tratou-se ainda de uma oportunidade inserida na estratégia de valorização e promoção da Madeira. Na ocasião foi também possível estreitar laços com as principais companhias de cruzeiros, uma vez que nesta conferência estiveram presentes quase três dezenas. A prioridade nos contactos foi para aquelas que se posicionam no sector do turismo de expedição e de luxo.

“A Madeira tem uma excelente oferta gastronómica e cultural, aliada a um calendário de eventos cada vez mais diversificado e apelativo para o segmento de luxo e de expedição, e são esses turistas de cruzeiro que queremos continuar a atrair cada vez mais”, explicou a presidente da APRAM, destacando a experiência que a Madeira oferece a quem chega por mar.

Paula Cabaço afirmou ainda que "temos um porto lindíssimo, um dos mais atractivos do Atlântico, e um cais, o Cais 6, que permite aos passageiros desembarcarem praticamente no centro da cidade, o que não acontece na grande maioria dos destinos". "O nosso objectivo é potenciar e rentabilizar estas particularidades tão nossas, tão distintivas, para continuar a atrair este perfil de turista”, continuou a CEO dos Portos da Madeira, lembrando que com a maior disponibilidade financeira deste tipo de cruzeirista, ganham os agentes económicos envolvidos no sector e ganha toda a Região.

Além disso, apontou que o cais Sul, onde atracam os grandes navios, tem uma taxa de ocupação elevada. No entanto, o terminal norte, onde tradicionalmente ficam os navios de menores dimensões, ainda tem espaço para crescer mesmo durante a época alta. Essa foi a aposta da APRAM na visita à Croácia, promovendo o calendário anual de eventos da Madeira, destacando a proximidade destas festividades, como a Festa da Flor, o Carnaval ou o Festival do Atlântico, com o Cais 6.

“Foram dois dias produtivos, que deixa boas perspectivas para o próximo ano”, resumiu Paula Cabaço, dizendo que até ao final deste ano o Porto do Funchal vai receber 155 escalas.



A MedCruise é a associação que reúne os portos do Mediterrâneo e do Atlântico próximo, com o objetivo de promover a indústria dos cruzeiros e a cooperação entre os seus associados. Engloba neste momento mais de 160 portos, de três continentes e 22 países, representando em 2024, 35,9 milhões de passageiros movimentados e 15,8 mil escalas realizadas.

