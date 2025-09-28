Descoberto objeto mais antigo feito de marfim de hipopótamo da Península Ibérica

Uma equipa de Investigadores da Universidade de Barcelona (UB), em Espanha, identificaram o objeto mais antigo feito de marfim de hipopótamo da Península Ibérica, anunciou a UB na quinta-feira.

O objeto de marfim foi descoberto no sítio Arqueológico de Bòbila Madurell, em Barcelona.

A descoberta pertence ao segundo quartel do terceiro milénio antes de Cristo (a.C.), ou seja, entre 2500 a.C. a 2250 a.C., durante a Idade do Cobre, um período da pré-história caracterizado pela descoberta e utilização do cobre como primeiro metal para a criação de ferramentas.

Durante a Idade do Cobre, o objeto de marfim de hipopótamo não foi encontrado no Mediterrâneo Ocidental, pelo que a peça abre novas perspetivas para o estudo das redes de troca de longa distância com a costa oriental do mar.

O objeto estudado foi documentado em 1977 durante escavações anteriores e está no Museu de História de Sabadell, em Barcelona.

Em setembro de 2025, os investigadores da UB conseguiram identificar a origem e a idade do objeto, sendo que os resultados do estudo foram publicados no Journal of Archaeological Science Reports.

A peça tem pouco mais de 10 centímetros de comprimento por 13,2 milímetros de largura e pesa 11 gramas, com uma superfície polida (lisa) e manchas de pigmento vermelho.

Para os investigadores, o objeto de marfim de hipopótamo pode ser uma espécie de estatueta ou um objeto ligado a têxteis (tecidos), como por exemplo, uma espada de tecelagem (ferramenta usada para juntar fios de tecido).

A probabilidade do objeto ser uma espada de tecelagem está relacionada com a presença de duas espirais de fuso (instrumento para produzir fios de tecido) na mesma estrutura onde o objeto foi encontrado.