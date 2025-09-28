'Mais Santa Cruz' propõe Conselho Municipal de Juventude para "dar voz aos jovens" do concelho

A coligação PSD/CDS-PP anunciou, hoje, que caso seja eleita a 12 de Outubro, pretende criar um Conselho Municipal da Juventude na câmara de Santa Cruz. "Trata-se de um órgão consultivo do município vocacionado para as políticas municipais de juventude e que pretende incentivar a participação dos jovens na governação do concelho", explica a candidatura em comunicado de imprensa.

A mesma nota realça que "o município de Santa Cruz é um dos três concelhos mais jovens de Portugal", apontando que, "em 2021, o índice de envelhecimento era de 98 idosos por cada 100 jovens".

Neste contexto, o candidato à presidência da Câmara de Santa Cruz, Saturnino Sousa, entende que “as políticas de apoio à juventude não se podem limitar à atribuição de bolsas de estudo". "São importantes, mas é preciso mais”, sublinha o candidato para justificar a criação de um Conselho Municipal da Juventude.

A coligação 'Mais Santa Cruz' diz querer "dar oportunidade aos jovens de participarem, sugerirem e proporem soluções que ajudem a tornar o concelho atractivo" para que os mesmos lá possam "viver, trabalhar e investir”.

Com a criação do Conselho Municipal de Juventude Saturnino Sousa quer implementar "uma verdadeira política de participação cívica, auscultando as associações e as organizações representativas dos jovens, e contribuir para a fixação da população à terra que os viu nascer".

Na Região Autónoma da Madeira, os conselhos municipais de juventude podem, entre outras competências, “colaborar na definição e execução das políticas municipais de juventude, assegurando a sua articulação e coordenação com outras políticas setoriais transversais aos interesses dos jovens do município, nomeadamente, nas áreas do emprego e formação profissional, habitação, educação e ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação social” e promover debates sobre “matérias relativas às aspirações e necessidades da população jovem residente no município”, complementa a candidatura em comunicado de imprensa.