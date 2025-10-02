Acidente junto à Ribeira de João Gomes deixa vítima encarcerada

Um acidente de viação entre duas viaturas, na Rua da Ribeira de João Gomes, junto ao cruzamento com a Rua D. Ernesto Sena de Oliveira (próximo ao arquivo da Câmara Municipal do Funchal) resultou em duas vítimas, estando uma delas encarcerada.

No local estão já elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma viatura de desencarceramento, e da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, presentes com uma ambulância.

Para já, desconhece-se a gravidade de eventuais ferimentos nas vítimas.

A PSP também está no local a tomar conta da ocorrência.