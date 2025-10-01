João Félix marca na segunda vitória do Al Nassr na 'Champions' asiática 2
O internacional português João Félix deu hoje tranquilidade ao triunfo do Al Nassr, de Jorge Jesus, ao apontar o segundo golo na visita aos iraquianos do Al-Zawra'a (2-0), na segunda jornada da Liga dos Campeões Asiáticos 2 de futebol.
Félix apontou o segundo golo aos 81 minutos, após assistência de Sadio Mané, depois de Al Khairabi ter feito o 1-0 para a equipa saudita (52), que somou a segunda vitória no Grupo D da segunda competição de clubes asiáticos.
Também hoje, o Al Wasl (Emirados Árabes Unidos), do treinador luso Luís Castro, venceu fora os jordanos do Al Wehdat (2-1), enquanto o Al-Muharraq (Bahrain), de Nandinho, venceu na visita aos iranianos do Esteghlal, de Sá Pinto, num confronto de técnicos portugueses.