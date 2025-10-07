Chega diz que vai "limpar o Bairro da Nazaré e todos os bairros do concelho"

O Chega garante que, "quando chegar" à Câmara Municipal do Funchal "vai limpar o Bairro da Nazaré e todos os bairros do concelho. "E, se for necessário, mandaremos a conta ao Governo". A garantia foi dada por Luís Filipe Santos, ontem, numa acção de campanha no Bairro da Nazaré.

Segundo explica, em nota à imprensa, o partido encontrou um cenário de degradação e abandono: toxicodependência, ruas sujas, passeios partidos, buracos nas estradas e lixo acumulado por todo o lado". A candidatura do Chega aponta ainda relatos dos moradores, que dão conta de que a CMF não limpa, pois a responsabilidade da limpeza seria IHM, que diz não ter meios para tal.

"Também nos disseram que a Junta de Freguesia apenas está preocupada em manter tachos com indivíduos a ganhar mais de €2000 por mês", indica.

Segundo o candidato à Junta de Freguesia de São Martinho, Dinarte Moniz, "enquanto Câmara e Governo se empurram responsabilidades, são os funchalenses que continuam a viver no meio do lixo e da negligência. O Chega não aceita isto.”

"Chega de desculpas. Chega de abandono. O Funchal merece respeito", termina.