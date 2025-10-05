Chega afirma que "é preciso mudar o Funchal"

Um jantar-comício realizado ontem, para cerca de 300 pessoas, serviu para a candidatura do Chega deixar o mote de que "é preciso mudar o Funchal". Luís Filipe Santos denominou esta iniciativa de "jantar da mudança", "um momento de partilha e energia, onde se sentiu a vontade popular de pôr fim ao «mais do mesmo»".

"A mobilização foi absolutamente excepcional, demonstrando que as pessoas querem mudança, querem coragem e acreditam que o Chega é a alternativa", indica em nota à imprensa.

A candidatura pretende um Funchal mais limpo, mais seguro, que controla a imigração, com oportunidades e habitação para os jovens e que respeita e valoriza os idosos.

Este evento marcou o arranque da última e decisiva semana de campanha, "a semana da coragem para mudar o Funchal".