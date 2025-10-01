Chega propõe medidas para controlar a "imigração descontrolada" no Funchal

Na sequência do mais recente episódio de violência no Bairro dos Viveiros e do aumento significativo de imigrantes no Funchal, muitos deles em situação irregular, a candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal propõe um conjunto de medidas para controlar a "imigração descontrolada" no capital madeirense.

"Nos últimos anos a cidade do Funchal tem registado um aumento significativo de imigrantes, muitos deles em situação irregular, o que tem criado pressão sobre a habitação, os serviços de saúde, as escolas e a segurança pública", sublinha Luís Filipe Santos.

As medidas apresentadas pelo CHEGA para o município incluem: reforço da fiscalização urbanística camarária em colaboração com os órgãos de polícia criminal para reportar situações de imigração ilegal e sobrelotação de habitações; criação de um Regulamento Municipal de atribuição de habitação social camarária que dê prioridade aos cidadãos portugueses; suspensão de apoios municipais a indivíduos em situação irregular até à regularização documental; e estabelecer um protocolo com a Polícia de Segurança Pública para dotar este órgão de Polícia Criminal de mais meios para a investigação e detecção de imigrantes ilegais.

"Temos a responsabilidade de defender a nossa cidade, a segurança das famílias e a qualidade de vida dos nossos munícipes. Não podemos fechar os olhos ao problema da imigração descontrolada e à sobrecarga a que causa nos nossos serviços e recursos", refere o candidato.