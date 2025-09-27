Chega diz-se contra o abandono das zonas altas da Ribeira Brava

O Caminho da Madágua, que estabelece a ligação entre a Ribeira da Tabua e o Paul da Serra, continua encerrado ao trânsito desde o início do ano, quando uma forte tempestade atingiu o concelho da Ribeira Brava. Segundo o Chega, passados vários meses, a situação mantém-se sem resolução, causando prejuízos significativos tanto para os residentes como para o sector turístico da Região.

Diz o partido que a via em terra batida desempenhava um papel crucial no quotidiano dos moradores locais e constituía uma importante rota turística, sendo utilizada para actividades de turismo de natureza e circuitos todo-o-terreno. Com o encerramento do caminho, estas actividades foram deslocadas para outros concelhos, resultando numa perda económica directa para a zona.

O Chega lamenta que os residentes das áreas afectadas tenham de enfrentar agora maior isolamento e dificuldades de mobilidade acrescidas, numa situação que evidencia o alegado abandono das zonas altas do concelho ao longo dos anos.

Celestino Sebastião, candidato do Chega à Câmara Municipal da Ribeira Brava, criticou a situação actual: "As zonas altas não podem continuar a ser esquecidas. O Caminho da Madágua é vital para quem cá vive e para quem nos visita. O abandono a que esta via foi sujeita demonstra a falta de visão e de respeito para com estas populações."

O candidato prometeu dar prioridade à integração de todas as freguesias do concelho: "Enquanto candidato à Câmara, assumo o compromisso de devolver acessibilidade, dignidade e desenvolvimento às zonas altas. A Ribeira Brava não é só o centro, é também a Tabua, o Campanário, Serra de Água e cada lugar que faz parte da nossa identidade."

Celestino Sebastião concluiu com um apelo à ação imediata: "É urgente que a Câmara Municipal dê resposta a este problema e que, no futuro, se trabalhe com planeamento e responsabilidade para que situações como esta não se repitam. O concelho precisa de soluções e de liderança que não deixe ninguém para trás."