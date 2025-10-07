CHEGA acusa ministro de adiar ligação de ferry

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, acusou o ministro das Infraestruturas de adiar, sem justificação, o lançamento do concurso internacional para a ligação marítima entre a República e a Região Autónoma da Madeira, considerando que "o Governo está a faltar à promessa feita aos madeirenses". As declarações foram feitas durante uma audição a Miguel Pinto Luz, que decorreu na Comissão de Mobilidade da Assembleia da República, da qual Francisco Gomes é membro efectivo.

Em nota à imprensa, o parlamentar sublinhou que a questão do ‘ferry’ “não é um capricho, nem um privilégio, mas sim cumprimento dos princípios constitucionais da coesão e da continuidade territorial”. Recordou que a promessa de uma ligação marítima regular já se arrasta há mais de uma década, sem que sucessivos governos tenham tido a coragem política de resolver o problema.

"O PS andou oito anos a enganar os madeirenses com anúncios e promessas. O PSD jurou que não faria o mesmo, mas hoje vemos que a palavra afinal também não vale nada. O ‘ferry’ é um direito constitucional da Madeira e não uma esmola do Governo", disse.

Francisco Gomes criticou ainda a postura ambígua do executivo do PSD, lembrando que a mera inclusão da verba no Orçamento do Estado não é garantia de execução. Para o deputado, o adiamento constante “é mais uma prova do desprezo do governo da República para com as autonomias e para com os cidadãos que nelas vivem”.

A pergunta é simples e clara: Vão ou não vão cumprir a palavra que deram? E, se sim, quando? Porque os madeirenses já não se deixam enganar por discursos ocos. Exigem soluções, exigem respeito e exigem a ligação ‘ferry’ já'". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O CHEGA reiterou que "continuará a defender esta ligação marítima como essencial para a economia da Região, para a mobilidade das populações e para o princípio da igualdade entre todos os portugueses".