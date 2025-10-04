CHEGA denuncia "situação insustentável" do trânsito no Ribeiro Frio

A candidata do CHEGA à Câmara Municipal de Santana, Neuza Rodrigues, denuncia "a situação insustentável que diariamente se vive no trânsito no Ribeiro Frio", um dos pontos turísticos mais visitados do concelho e da Madeira.

“O que se passa em Ribeiro Frio é uma verdadeira calamidade e a atual Câmara de Santana continua a fingir que não vê. Falta fiscalização, faltam regras e falta respeito pelos residentes e pelos visitantes”, afirma Neuza Rodrigues em nota à imprensa.

A candidata acusa o executivo camarário de "total desorganização e falta de planeamento", permitindo que o excesso de viaturas, autocarros e turistas transforme a zona num autêntico caos diário, com riscos para a segurança rodoviária e pedonal.

“A Câmara não controla os acessos, não regula o estacionamento e deixa que o desordenamento prejudique a imagem de Santana. O turismo deve ser uma oportunidade, não um fator de degradação e perigo”, reforça.

O CHEGA considera urgente uma reorganização do trânsito e do estacionamento em Ribeiro Frio, com regras claras, fiscalização efectiva e condições de segurança para todos os que visitam ou trabalham na zona.

“Santana precisa de autoridade, ordem e respeito. O que está em causa é a dignidade de quem aqui vive e a credibilidade de quem nos visita. O CHEGA exige ação imediata e responsabilização política”, conclui Neuza Rodrigues.