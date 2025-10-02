Chega critica "prioridades trocadas" da Junta de Santa Luzia

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal e à Junta de Freguesia de Santa Luzia considera que a Junta representa "um exemplo claro de má gestão e de prioridades trocadas", ao transportar mestres de obras e materiais de construção ao invés de apoiar idosos nas suas deslocações.

Num comunicado enviado à imprensa, Luís Filipe Santos, candidato à Câmara, apelou aos funchalenses que "não se deixem enganar por papelinhos que prometem sonhos. Na realidade a única coisa que dão é tristeza”.

Segundo Daniel Alves, candidato à Junta, "a Junta parece estar mais preocupada com interesses pessoais e circunstanciais do que com o bem-estar dos seus fregueses".

O partido defende que a carrinha, "adquirida com fundos públicos e destinada ao serviço da população, deve ser utilizada exclusivamente para apoiar os cidadãos — sobretudo os idosos — e não como veículo de obras ou favores particulares". Por isso, indica que Santa Luzia precisa de uma junta próxima das pessoas, que coloque os fregueses em primeiro lugar e que trate com dignidade aqueles que mais precisam de apoio.