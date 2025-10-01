Bloco de Esquerda propõe Orçamento Participativo em Santa Cruz

A candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Santa Cruz propôs esta quarta-feira, 1 de Outubro, a implementação de um orçamento participativo no concelho. A proposta foi anunciada pelo cabeça-de-lista, Diogo Teixeira, durante uma acção de campanha.

Segundo o candidato, o objectivo da iniciativa é "dar voz à população" e permitir que "as pessoas possam candidatar projectos que considerem importantes para o bem comum". A proposta deverá abranger todas as freguesias do concelho e prevê que os projectos submetidos sejam posteriormente avaliados, votados e financiados com base num montante definido de acordo com o orçamento da autarquia.

Para o Bloco de Esquerda, a medida representa uma forma de aprofundar a democracia local, ao permitir que a sociedade civil tenha um papel directo na definição de prioridades para o território. Diogo Teixeira sublinha que esta proposta pretende garantir que os projectos não sejam apenas trazidos pelos partidos, mas também pelas próprias pessoas.