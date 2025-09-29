JPP de Santa Cruz acusa candidatura do PS de "desonestidade"

Numa nota enviada à comunicação social, a candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) a Santa Cruz, liderada por Élia Ascensão, acusa o candidato do PS à autarquia santa-cruzense de vir a público, esta segunda-feira, com "uma série de falsidades e, num exercício de má fé, põe em causa as contas do Município, nomeadamente as relativas à dívida municipal."

Diz que o candidato Pedro Diniz é também deputado municipal e que tem aprovado "sucessivamente as contas e os orçamentos municipais, bem como as dívidas contraídas pelo Município para realização de investimento devidamente planificado e sustentado."

"Ou seja, o senhor Pedro Diniz tem feito parte da trajectória que até agora considerou certa, validando-a com o seu voto a favor, e agora dá o dito pelo não dito e, de repente, Santa Cruz já esconde dívida, Santa Cruz nada faz, apesar de ter aprovado os empréstimos e os orçamentos que estão a sustentar os investimentos feitos e aqueles que ainda estão a decorrer", acrescentando que o candidato votou a favor das contas, dos orçamentos e dos empréstimos "exatamente porque sabia e sabe que as contas do Município têm sido validades pelo Tribunal de Contas e por entidades externas, que têm validado a nossa capacidade de investimento e de endividamento, que neste momento está nos vinte milhões."

No entender do JPP, as críticas de Pedro Diniz "não são apenas uma mentira atirada à gestão JPP, mas uma forma de colocar em causa as entidades externas que nos têm validado as contas, consolidado a dívida, admitido o endividamento. Em última análise, põe em causa o próprio Tribunal de Contas que nos tem validado os orçamentos, as contas e os empréstimos."

A concluir a nota, o JPP aponta que tendo em conta que a "legitimidade das instituições externas nos parecem acima de qualquer suspeita, a posição do candidato Pedro Diniz só pode ser inserida numa lógica de má fé e de desonestidade."