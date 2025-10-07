 DNOTICIAS.PT
Avenida Luís de Camões 'às escuras'

Uma possível falha na distribuição de energia eléctrica no Funchal, deixou a Avenida Luís de Camões, assim como a Avenida do Infante sem iluminação, afectando, segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, alguns serviços.

A provável avaria foi comunicada à EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, que assegura a produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de energia na Região Autónoma da Madeira.

Ao que foi possível aferir a situação persiste pelo menos desde as 9h30 desta terça-feira.

