José Luís Carneiro na Madeira para participar no Fórum Autárquico do PS

O secretário-geral do Partido Socialista estará na Madeira esta sexta-feira, 3 de Outubro, para participar no Fórum Autárquico do partido, iniciativa que decorre no âmbito da campanha para as eleições autárquicas do próximo dia 12.

"A deslocação de José Luís Carneiro divide-se em dois momentos, a começar, às 09h30, por um pequeno-almoço com os candidatos socialistas à presidência das Câmaras e Assembleias Municipais da Região, seguindo-se, às 11h00, o Fórum Autárquico, a ter lugar no Fórum Machico." revela o partido.

Segundo nota à imprensa, "tratar-se-á de um momento de debate sobre as políticas autárquicas e sobre aquela que é já a marca de proximidade e seriedade que carateriza a ação do PS no poder local".

Para o presidente do PS-Madeira, a presença de José Luís Carneiro na Madeira, para participar no Fórum Autárquico, “é um sinal claro da força e da unidade do Partido Socialista”.

“Este é um momento em que sentimos que temos o apoio de todo o PS nacional para dar ainda mais energia às nossas candidaturas e para reforçar a confiança dos madeirenses e porto-santenses nos projectos apresentados pelo nosso partido”, destaca Paulo Cafôfo.

O líder dos socialistas madeirenses evidencia, aliás, que o poder autárquico é a alma do PS, sublinhando que sempre foi nas autarquias que o partido mostrou a sua capacidade de transformar comunidades, de ouvir as pessoas, de resolver problemas concretos e de estar próximo dos cidadãos.

“Na Madeira, há uma marca PS do poder local: uma marca de proximidade, de trabalho sério e de dedicação às populações”, vinca.

Paulo Cafôfo salienta a presença do secretário-geral do PS nesta fase final da campanha para as eleições autárquicas, considerando que “este apoio é fundamental para que consigamos chegar ainda mais longe, afirmar a diferença das nossas propostas e mostrar que o PS é a verdadeira solução para construir um futuro melhor nos concelhos da nossa Região”.

“Com José Luís Carneiro, com todos os nossos candidatos e com o entusiasmo de quem acredita, vamos juntos levar a esperança a cada freguesia e a cada município”, vaticina Paulo Cafôfo.