“É a conversa dos derrotados do PS há cinquenta anos”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, respondeu esta terça-feira a José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, relativamente às críticas feitas durante a recente visita do socialista à Região:

"Isso é a conversa para justificar as derrotas do Partido Socialista há cinquenta anos.”

O líder regional comentou ainda a vinda de Nuno Melo, presidente do CDS e o facto de Luís Montenegro, presidente do PSD não vir apoiar a campanha do PSD-M.

“O Primeiro-Ministro - presidente do PSD - não precisa de vir à Madeira, até porque as nossas candidaturas estão, neste momento, mais ou menos consolidadas. Ele está a fazer campanha em alguns distritos do continente, mas não é necessário que venha cá.”

A visita de Nuno Melo, presidente do CDS-PP, à Madeira, marcada para ainda esta semana, tem como objectivo apoiar as candidaturas conjuntas do PSD e do CDS às câmaras municipais da Região, numa altura em que as eleições autárquicas se aproximam e os partidos intensificam a sua campanha.