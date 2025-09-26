BdP adverte que a Luis Company Lda não pode conceder créditos em Portugal

O Banco de Portugal (BdP) advertiu hoje que a entidade "Luis Company Lda" que atua através do 'site' https://luis-company.pt/, não está habilitada a exercer a atividade de concessão de crédito em Portugal.

De acordo com o BdP, "a entidade designada "Luis Company Lda" que atua através 'site' https://luis-company.pt/ e o perfil https://www.facebook.com/p/Luis-company-pt-61574496994714/, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal".

A atividade de concessão de crédito, prevista, na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, está reservada às entidades legalmente habilitadas para o efeito, conforme o disposto no artigo 10.º do referido regime jurídico.

A listas das entidades autorizadas a conceder crédito pode ser consultada no sítio na internet do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt.