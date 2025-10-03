 DNOTICIAS.PT
Madeira

PS vai pedir audição parlamentar a Nuno Melo e Paulo Rangel sobre incidente na base das Lajes

José Luís Carneiro quer saber quem autorizou a escala, na base militar dos Açores, dos caças F-35 que os EUA venderam a Israel

José Luís Carneiro está em campanha em Machico, na zona leste da ilha da Madeira.
José Luís Carneiro está em campanha em Machico, na zona leste da ilha da Madeira., Foto ASPRESS

Líder nacional do PS exige explicações depois de Paulo Rangel atirar responsabilidades para o minstro da Defesa

O grupo parlamentar do PS vai pedir uma audição aos ministros Nuno Melo e Paulo Rangel na Assembleia da República, para que seja esclarecido o incidente na base militar das Lajes, nos Açores, envolvendo caças que os Estados Unidos da América (EUA) venderam a Israel.

A informação foi avançada esta manhã pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, durante a visita que está a realizar a Machico, numa deslocação à Madeira para participar num encontro com militantes e dirigentes regionais do partido, no âmbito das eleições autárquicas de 12 de Outubro.

O líder nacional socialista quer exigir explicações aos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, a propósito da escala, na base militar das Lajes, de caças F-35 que foram vendidos pelos EUA a Israel. O Ministério de Paulo Rangel começou por negar a notícia, vindo depois a corrigir a resposta, assumindo que houve uma "falha de procedimento", atirando responsabilidades para o homólogo da Defesa, Nuno Melo.

De acordo com um comunicado divulgado ontem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma "falha de procedimento" sobre a qual o chefe da diplomacia portuguesa quer apurar responsabilidades.

A nota refere que esta operação teve "comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respectivo)" e a comunicação tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional, tutelado por Nuno Melo.

O MNE realça que "a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel", ocorrida em 22 de Abril, não significa que "tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria", referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.

0
 Comentários