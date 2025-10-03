PS vai pedir audição parlamentar a Nuno Melo e Paulo Rangel sobre incidente na base das Lajes

O grupo parlamentar do PS vai pedir uma audição aos ministros Nuno Melo e Paulo Rangel na Assembleia da República, para que seja esclarecido o incidente na base militar das Lajes, nos Açores, envolvendo caças que os Estados Unidos da América (EUA) venderam a Israel.

A informação foi avançada esta manhã pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, durante a visita que está a realizar a Machico, numa deslocação à Madeira para participar num encontro com militantes e dirigentes regionais do partido, no âmbito das eleições autárquicas de 12 de Outubro.

O líder nacional socialista quer exigir explicações aos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, a propósito da escala, na base militar das Lajes, de caças F-35 que foram vendidos pelos EUA a Israel. O Ministério de Paulo Rangel começou por negar a notícia, vindo depois a corrigir a resposta, assumindo que houve uma "falha de procedimento", atirando responsabilidades para o homólogo da Defesa, Nuno Melo.

De acordo com um comunicado divulgado ontem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma "falha de procedimento" sobre a qual o chefe da diplomacia portuguesa quer apurar responsabilidades.

A nota refere que esta operação teve "comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respectivo)" e a comunicação tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional, tutelado por Nuno Melo.

O MNE realça que "a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel", ocorrida em 22 de Abril, não significa que "tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria", referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.