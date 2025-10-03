Luís Freire promove quatro estreias e dois regressos na selecção de sub-21

Os futebolistas Diogo Fernandes, Martim Fernandes, João Simões e Rafael Luís estrearam-se hoje em convocatórias da seleção portuguesa de sub-21, para os duelos diante de Bulgária e Gibraltar na fase de qualificação para o Europeu2027.

"Queremos ao máximo que a competitividade seja muito alta. Temos capacidade em Portugal, é mérito dos clubes e de quem aposta nos jogadores jovens. Temos algumas alterações, não por algum tipo de castigo, despromoção ou por não ter gostado, mas sim de aumentar a nossa observação de jogadores, reconhecendo a qualidade que há. Surgem pela qualidade e pelo nível alto a que jogam. Estando nesse patamar, têm de ser observados por nós", frisou o selecionador Luís Freire.

Em conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Luís Freire promoveu ainda os regressos do defesa Francisco Chissumba e do avançado Youssef Chermiti, que estiveram de fora em setembro, mantendo Rodrigo Mora e Geovany Quenda, após integrarem a seleção principal.

"São jogadores num nível elevado. O Rodrigo fez agora um golo na Liga Europa e o Quenda e o Simões jogaram a Liga dos Campeões. São jogadores muito jovens em contexto muito alto, a jogar as melhores competições. O objetivo é ganhar jogos e queremos vencer o Europeu. Ter esses jogadores connosco é rico. Só assim é que nos vamos tornar mais fortes, tendo jovens nesse contexto é mais fácil", apontou.

Num total de seis alterações, saíram da lista Diogo Pinto, Leonardo Barroso, José Sampaio, João Veloso, Gustavo Varela e Afonso Moreira, tendo integrado o médio e capitão Mateus Fernandes, que foi expulso no derradeiro duelo, perante a Escócia.

"O Mateus Fernandes é alguém a quem entregámos a braçadeira de capitão e teve essa responsabilidade. Mostrou muita personalidade e maturidade para a idade, transmitindo coisas boas para todos. Além da sua grande qualidade futebolística, tem compromisso e atitude. Faz sentido tê-lo dentro do grupo, apesar de só poder jogar o segundo jogo, mas vai ter um papel importante no dia-a-dia. A forma como treina e se comporta é uma boa influência para o termos junto de nós", justificou.

Após iniciar o ser percurso como selecionador sub-21 com dois triunfos (5-0 face ao Azerbaijão e 2-0 contra a Escócia), Luís Freire considerou a experiência "muito positiva" e abordou a mexida no comando técnico da Bulgária, com a chegada de Todor Yanchev, dada a promoção de Aleksandar Dimitrov para a seleção principal.

"A Bulgária mudou de selecionador e é um adversário difícil. Tem quatro pontos, ainda não perdeu e temos de estar focados. A dificuldade poderá estar no sistema que poderão utilizar, mas calculamos que será uma equipa de bloco médio-baixo. Já tivemos essa experiência no último estágio e não será por aí que não estaremos preparados para o jogo. Vamos ter um núcleo diferente de jogadores para começar este processo, temos muito trabalho a fazer e vamos estar preparados", assumiu.

A equipa das 'quinas' recebe a congénere búlgara pelas 19:30 de 10 de outubro, no Estádio Municipal de Portimão, visitando Gibraltar às 19:00 de dia 14, no Estádio Europa Point, em partidas da terceira e quarta rondas do Grupo B de qualificação.

Portugal lidera o agrupamento, com seis pontos, em igualdade com a República Checa, com o duo a ser seguido pela Bulgária, com quatro, e pelo Azerbaijão, com um, enquanto Gibraltar e Escócia seguem nos últimos lugares, ainda sem pontos.

Os vencedores das nove 'poules' e o melhor segundo lugar acedem diretamente à fase final da prova, cuja 26.ª edição vai ser coorganizada por Albânia e Sérvia em 2027, enquanto os restantes oito vice-líderes avançarão para a fase dos play-offs.