Luís Vieira assume lugar que estava destinado a Oliveira Martins na Protecção Civil regional

Mais de sete meses depois de Oliveira Martins ter sido apontado como vogal do Conselho Directivo do Serviço Regional de Protecção Civil, em substituição de Marco Lobato, eis que a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil se vê forçada a encontrar outro antigo quadro da Polícia de Segurança Pública (PSP) para o cargo.

Luís Vieira, que até há bem pouco tempo era subintendente daquela força policial, com a responsabilidade de comandar a Brigada de Busca Salvamento Resgate e Socorro, é quem vai assumir o cargo.

A informação saiu do gabinete de Micaela Freitas, que, em comunicado, faz saber que "é a pessoa que faz a ligação entre a PSP e o Serviço Regional de Proteção Civil, nomeadamente no Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR)", pelo que "está completamente à vontade nestas matérias, conhece bem os serviços, tem estado presente nos briefings operacionais semanais do Comando Regional de Operações de Socorro", argumentos que levam a sustentar que "é natural esta nomeação".

Na mesma missiva, Micaela Freitas dá conta de que se trata de uma nomeação por três anos e justifica o 'timing' devido à necessidade de uma autorização prévia do Ministério da Administração Interna para o subintendente possa assumir as novas funções para as quais será nomeado.

"Assim que recebemos essa autorização, de forma natural, demos seguimento ao processo, para que a nomeação seja publicada no Jornal Oficial da Região, pelo que estão reunidas as condições para que o subintendente entre muito em breve em funções", apontou a tutelar da pasta da protecção civil no Executivo madeirense.