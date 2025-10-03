José Luís Carneiro garante “proximidade” e pede aos madeirenses que “não temam o PS”

“O poder, para nós, é uma relação entre eleitos e eleitores, entre cidadãos que se consideram iguais e aqueles que se habilitam ao desempenho de funções de serviço público, que exigem uma cultura de proximidade, transparência, de prestação de contas, uma cultura de grande probidade na administração dos recursos que são de todos nós. É essa cultura de proximidade, de transparência, de prestação de contas e missão de serviço público que hoje congrega a vontade das nossas candidatas e dos nossos candidatos nesta sala”. Estas foram as primeiras palavras de José Luís Carneiro, no fórum autárquico que reuniu, esta manhã, os candidatos do Partido Socialista (PS) às eleições do próximo dia 12, em Machico.

Numa intervenção, com sala cheia, o secretário-geral do PS enalteceu o papel do poder local democrático e assegurou que a “proximidade” da sua liderança à Madeira.

Foi no poder local democrático que se construiu a democracia portuguesa e onde ela mora de forma muito especial. Como há pouco Paulo Cafofo aqui afirmava, ela mora no coração das portuguesas e dos portugueses, porque eles sabem que é no poder local democrático que podem construir a relação de confiança com o futuro e responder às aspirações de futuro das comunidades locais José Luís Carneiro

Nesta linha, José Luís Carneiro fez questão de agradeceu ao líder do PS-Madeira, Paulo Cafofo, pelo “trabalho, a dedicação e a entrega que aqui tem colocado no Partido Socialista”, mas também à secretária-geral, Marta Freitas, e “a cada um daqueles que serviram até hoje no poder local democrático e que por limitação de mandatos já não o podem continuar a fazer”, caso do ausente Ricardo Franco, presidente cessante da Câmara Municipal de Machico.

Entre a motivação, lições de história e algumas gafes Habitação, Saúde, formação e cultura foram as prioridades estabelecidas por José Luís Carneiro em Machico, a par do apoio à revisão da Lei das Finanças Regionais.

À geração que lhe sucede – encabeçada neste concelho por Hugo Marques – saudou o “novo impulso e a nova vontade de transformar as condições de vida das nossas populações”.

Ainda na ‘ronda de cumprimentos’, o secretário-geral do PS dirigiu também uma palavra ao deputado socialista no Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves, aproveitando para salientar que as autarquias que podem ir buscar apoios à Europa.

“Quero saudar também o deputado ao Parlamento Europeu, que pode ser um importante elemento de apoio, de informação, de esclarecimento e de conhecimento das oportunidades que há na Europa, onde poderão ir também as autarquias e os poderes regionais para ter recursos para financiar o desenvolvimento desta Região”, declarou.

O líder do Partido Socialista afirmou também ter “orgulho do que fez no Governo da República e, particularmente, para servir o poder local democrático e o poder regional”, lembrando o apoio à Diáspora madeirense na Venezuela e também aos regressados, garantindo que manterá a proximidade demonstrada nessas altura nas relações com a Região e a comunidade madeirense.

“Eu queria dizer como primeira palavra que essa proximidade que tenho convosco vai continuar como secretário-geral do Partido Socialista”, vincou.

Numa outra nota, José Luís Carneiro disse ter estado muitas vezes na Madeira, para “mobilizar apoios do Estado para a Saúde” e congratulou-se, entre outras medidas aprovadas, com o financiamento do Estado de Português ao novo Hospital da Madeira.

O dirigente nacional do PS, auxiliado por Célia Pessegueiro, presidente e recandidata à Câmara Municipal da Ponta do Sol, fez igualmente questão de chamar ao seu partido a responsabilidade pelo “reforço dos recursos financeiros, das atribuições e das competências dos municípios e das autarquias”.

“Fizemos porque acreditamos que o poder mais próximo das pessoas é o poder que mais eficazmente pode responder às suas necessidades, às suas inquietações e às suas angústias, mas também às suas aspirações de desenvolvimento”, sublinhou José Luís Carneiro, lembrando o reforço de “quase mais de mil milhões de euros as transferências para as autarquias entre 2015 e 2024”.

O secretário-geral do PS apelou também aos madeirenses que “não temam o Partido Socialista”.

“O Partido Socialista é um partido humanista, é um partido do bem-estar, do progresso, da prosperidade, que o nome socialista não meta medo na Madeira”, reforçou, enfatizando que “foi mesmo pela nossa mão e pela mão dos autarcas do PS que muitas das conquistas do desenvolvimento se realizaram na vida concreta das pessoas”.

PS quer municípios a assumir estratégias locais de habitação e pede transferência de verbas

Durante a sua intervenção, no Fórum Machico, José Luís Carneiro – que já havia apontado a Habitação – como uma das prioridades das candidaturas do PS, destacou que foi o Governo de António Costa que aprovou a Estratégia Nacional de Habitação, em 2018, que deu origem as respectivas Estratégias Locais de Habitação.

Neste campo lembrou que “as estratégias locais da habitação que estão hoje a ser desenvolvidas por todo o País e que permitiriam a este Governo da República hoje dizer que já entregou 10 mil casas”, foram objecto do “planeamento, nossos projectos e recursos financeiros” alocados pelo PS.

Para a Madeira – evidenciou – foram transferidos 800 milhões de euros para estratégias locais de habitação (5% do total nacional). Verba esse que o líder do PS defende dever ser transferência para os municípios, de modo a que sejam os próprios a executar as suas estratégias locais de habitação.